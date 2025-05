In cinque sorpresi a smontare targhe e alterare il telaio di una Maserati Levante da poco rubata. A Giugliano in Campania i Carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato per tentato riciclaggio 5 persone.

Giugliano, sorpresi a smontare targhe di una Maserati rubata da 100mila euro: cinque arresti

La centrale operativa aveva segnalato nella giornata di ieri la presenza a Ponte Riccio di una Maserati Levante dal valore superiore a 100mila euro. I militari hanno fatto un blitz nel box segnalato dal Gps adibito a officina e hanno trovato le 5 persone che avevano già smontato le targhe ed alterato il telaio con un seriale clonato.

I presenti non sono riuscire a scappare e sono stati bloccati. L’auto è stata sequestrata. Gli arrestati sono Emanuele Galiano, classe ’93. Ciro Russo, classe ’64. Gennaro Russo, classe ’96. Rosario Russo, classe ’68. Gaetano Villano, classe ’82.