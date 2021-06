Domenico Berardi è uno dei sette attaccanti che il mister della Nazionale, Roberto Mancini, ha voluto nella sua rosa. Ma andiamo a scoprire qualcosa di più personale che riguarda questo calciatore.

Vita privata, età, altezza di Domenico Berardi

Domenico Berardi nasce a Cariati, in provincia di Cosenza, il 1º agosto 1994. Ha dunque un’età di 26 anni, è del segno del Leone, è alto 183cm e pesa circa 73kg. Ultimo di tre figli, si appassiona sin da piccolo al calcio. Pertanto, muove i primi passi nella squadra locale di Bocchigliero, piccolo centro del cosentino dove è cresciuto.

In seguito, Domenico Berardi si trasferisci insieme alla famiglia a Mirto Crosia, sulla costa Ionica. Qui si iscrive alla scuola calcio “Il Castello”, che lo segnala agli osservatori della Juventus. Quest’ultima vede nel giovanissimo calciatore un prodigioso talento e gli fa firmare un accordo con opzione sul cartellino valida fino ai suoi 14 anni.

Carriera: dal Sassuolo al richiamo della Juventus. Dove gioca

La carriera di calciatore di Domenico Berardi ha ufficialmente inizio a 15 anni. In questa occasione il giovane compie un viaggio a Modena per andare dal fratello, e durante una partitella viene notato da Luciano Carlino, talent scout e vice allenatore della formazione Allievi del Sassuolo. Quest’ultimo colpito dal suo talento, gli fa un provino, ed immediatamente lo tessera nel settore giovanile del Sassuolo.

Il debutto da calciatore professionista di Domenico Berardi avviene il 2 agosto 2021 in serie B contro il Cesena segnando il primo goal un mese dopo. Nel 2013 al giovane calciatore si interessa nuovamente la Juventus ma anche questa volta non si arriva ad un concreto passaggio e dunque resta in prestito fino al 2015 al Sassuolo, che decide di acquistarlo a titolo definitivo per 10 milioni di euro.

Il suo esordio in Seria A avviene poi all’età di 19 anni il 25 settembre 2013 nella partita contro il Napoli. Domenico Berardi ad oggi è ancora uno dei migliori attaccanti della rosa del Sassuolo, ed è alla sua quinta stagione. Durante questo lasso di tempo ha totalizzando 179 presenze e 58 reti.

Fidanzata, stipendio e profili social di Domenico Berardi

Domenico Berardi è fidanzato da molti anni con la bellissima Francesca Fantuzzi. L’influencer, lo notò per la prima volta durante una partita delle giovanili e lo contattò su Facebook. Da quel giorno i due sono diventati un coppia stabile e lo scorso 26 dicembre hanno deciso di allargare la famiglia mettendo al mondo il piccolo Nicolò.

Domenico Berardi è molto attivo sui social. Infatti, il suo profilo Instagram conta ben 144mila followers. Qui il calciatore ama pubblicare un po’ di tutto, dalle foto mentre è in campo a delle dolcissime foto scattate in compagnia della fidanzata e del suo piccolo Nicolò. Ha uno stipendio di 1,8 milioni di euro all’anno ed è il più pagato nella squadra emiliana.

Berardi agli Europei 2020

Domenico Berardi come già anticipato è uno dei sette attaccanti che il CT della Nazionale Mancini ha voluto nella sua rosa. Il calciatore però ha già avuto esperienza nella Nazionale italiana. Infatti, nel febbraio 2014 fu convocato da Di Biagio, allenatore della squadra Under 21 della Nazionale. Tale convocazione però fu ritirata a causa di una gomitata ai danni di Molinaro. Tale gesto fu ritenuto scorretto, ed inoltre è da considerarsi come violazione del codice etico della Federazione. Pertanto, fu escluso dalla gara.

Il vero esordio di Domenico Berardi in Nazionale avviene sempre con l’Under 21 il 4 giugno 2014, nella partita contro il Montenegro. Il passaggio alla squadra Nazionale principale, invece, avviene il 3 ottobre 2015, quando stavolta è Conte a convocarlo, anche se la sua prima partita da titolare la gioca il 1° giugno 2018 contro la Francia.

Ad oggi Domenico Berardi è uno degli 11 che prende parte agli Europei 2020, e già si è distinto per le sue capacità nella partita contro la Turchia. Questa sera, invece sarà impegnato nella seconda gara di girone contro la Svizzera e affiancherà Lorenzo Insigne e Ciro Immobile in attacco.

