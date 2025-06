Nuovo sviluppo giudiziario per Domenico Fuso, 38enne di Giugliano, tratto in arresto il 14 febbraio 2023 per essere stato trovato in possesso di un fucile, un passamontagna e diverse munizioni.

Giugliano, kit da rapina: sconto di pena in appello per Domenico Fuso

Dopo una prima condanna a 1 anno, 6 mesi e 20 giorni, ottenuta in sede di giudizio abbreviato, la Corte di Appello di Napoli ha accolto le doglianze presentate dal suo difensore, l’avvocato Andrea Pirozzi, disponendo una riduzione della pena a 1 anno e 2 mesi. La decisione della Corte ha riconosciuto le attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, nonostante la Procura avesse formulato richieste ben più severe. Fuso, inizialmente detenuto, era già stato scarcerato dopo la prima sentenza ed è ora imputato a piede libero.

Domenico Fuso è anche uno degli indagati nell’ambito dell’inchiesta per voto di scambio politico-mafioso a Giugliano, un filone più ampio, per il quale è stato scarcerato la scorsa settimana e ha ottenuto gli arresti domiciliari.