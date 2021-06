Gianluigi Donnarumma è il portiere della nazionale italiana in Euro 2021. E’ lui che ha raccolto la pesante eredità di Gigi Buffon, che ha accompagnato la squadra azzurra nelle ultime competizioni internazionali anche con la fascia di capitano.

Gianluigi Donnarumma, altezza ed età del portiere della nazionale

Con il suo metro e 96 è uno dei portieri più alti degli Europei 2021. E’ nato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, nel 1999. Ha quindi appena 22 anni, compiuti lo scorso febbraio. E’ uno dei portieri più giovani ad aver esordito in serie A. Il suo debutto infatti risale al 2016, quando aveva appena 16 anni e 8 mesi. Attualmente è il portiere del Milan. Ma i suoi anni giovanili sono all’ombra del Vesuvio.

Carriera

Cresciuto calcisticamente nella scuola calcio Club Napoli della natìa Castellammare di Stabia, nel 2013, quattordicenne, viene prelevato per 250 000 euro dal Milan, squadra della quale è sempre stato tifoso e nelle cui giovanili aveva già militato il fratello Antonio. Nel vivaio rossonero, dal 2013 al 2015, gioca sempre con ragazzi più grandi di lui: dapprima nei Giovanissimi, poi negli Allievi e infine nei primavera.

Nella stagione 2014-2015 è per la prima volta aggregato alla prima squadra di Filippo Inzaghi andando in panchina in Serie A, grazie a una deroga della Federcalcio, a 15 anni e 11 mesi. Compiuti i 16 anni, firma con la società rossonera il primo contratto da professionista.

Stipendio, vita privata e fidanzata di Gianluigi Donnarumma

Il Paris Saint Germain ha offerto al portiere un contratto da 12 milioni di euro all’anno. Circa un milione al mese, tasse escluse. Del resto il numero 1 della nazionale italiana è in scadenza di contratto e il Milan rischia di perderlo a parametro zero qualora non riesca a rinnovare l’accordo con il calciatore seguito da Mino Raiola. Attualmente percepisce un ingaggio di 1 milione di euro all’anno, ma la dirigenza rossonera sarebbe pronta a strapparlo alle grinfie dei parigini con un’offerta quadriennale da 8 milioni di euro l’anno.

Sul piano sentimentale, Gianluigi Donnarumma è felicemente impegnato. La fidanzata è Alessia Elefante, coetanea, e legata al portiere già dal debutto del giocatore nella nazionale italiana. Anche lei è originaria di Castellammare di Stabia. Si sarebbero fidanzati nel 2016. Dopo un anno di fidanzamento, nonostante fossero giovanissimi i due hanno deciso di andare a convivere. I due sono riservati ma non esitano a pubblicare anche foto insieme sui profili social.

