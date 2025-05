Si è tenuto a Roma, nei giorni 13 e 14 maggio, il 10° Congresso Nazionale del SAP – Sindacato Autonomo di Polizia, un appuntamento di grande rilevanza dedicato alla promozione della sicurezza del Paese e alla tutela della professione degli operatori delle forze dell’ordine. L’evento ha visto la riconferma del Segretario Generale Stefano Paoloni, insieme all’intera Segreteria uscente, con l’ingresso di due nuovi Segretari Nazionali.

Grande partecipazione e riconoscimenti per il SAP Napoli al 10° Congresso Nazionale

A conferma del ruolo centrale ricoperto dal SAP nel panorama sindacale della sicurezza, il congresso ha registrato la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali, tra cui il Vicepremier Matteo Salvini, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Capo della Polizia Vittorio Pisani, il Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, l’On. Maurizio Gasparri e molti altri esponenti politici e del mondo delle forze di polizia.

Tra i principali temi affrontati durante il congresso: la sicurezza pubblica, le sfide quotidiane degli agenti e la necessità di un maggiore riconoscimento delle difficoltà operative affrontate da chi lavora ogni giorno per garantire l’ordine e la legalità. Grande soddisfazione anche per il SAP di Napoli, che ha visto ben cinque dirigenti sindacali entrare a far parte del Direttivo Nazionale del sindacato.

In particolare: Il Segretario Provinciale Ernesto Morandini è stato riconfermato sia nell’Esecutivo sia nel Consiglio Nazionale, mantenendo anche la qualifica di componente del Consiglio per le Ricompense per Meriti Straordinari e Speciali e la delega di Responsabile SAP delle Fiamme Oro. Riconfermati anche Salvatore Caiazza e Pasquale Martorelli nel ruolo di Consiglieri Nazionali. Il collega Matteo Pazienza entra per la prima volta nel Direttivo Nazionale come Consigliere, premiato per il suo impegno e la sua crescita all’interno del sindacato. Luigi Izzo è stato riconfermato nel Collegio Nazionale dei Sindaci, incarico di rilievo e responsabilità.

Anche il Segretario Regionale Ludovico Mitilini è stato meritevolmente confermato sia nell’Esecutivo sia nel Consiglio Nazionale SAP. Un risultato che premia la dedizione, la professionalità e l’impegno costante del gruppo napoletano, confermando la forza e la credibilità del SAP Campania nei vertici nazionali del sindacato. Grazie agli incarichi assegnati, la voce degli iscritti di Napoli potrà continuare a farsi sentire nei più importanti tavoli decisionali, contribuendo in maniera concreta alla crescita del sindacato e alla difesa dei diritti dei poliziotti.