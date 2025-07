Un’aggressione violenta all’alba e una fuga rocambolesca: dopo tre mesi arriva un arresto per la rapina al Conad di via Roma, a Scampia. Era il 2 aprile quando il titolare del supermercato, nel tentativo di fermare due ladri che stavano caricando merce su un’auto, è stato trascinato per diversi metri sull’asfalto, dopo essersi aggrappato allo sportello del veicolo in fuga. Un gesto impulsivo che gli è costato caro.

Scampia, titolare supermercato trascinato sull’asfalto: arrestato uno dei rapinatori del Conad

A distanza di tempo, i carabinieri sono riusciti ad arrestare uno dei presunti responsabili: Franco M., 45 anni, finito in carcere su disposizione della Procura di Napoli. Secondo gli investigatori, coordinati dalla magistratura partenopea, sarebbe stato alla guida dell’Audi A2 nera utilizzata per il colpo. Il suo complice, al momento ancora ricercato, aveva appena rubato generi alimentari per oltre 330 euro dall’ingresso del supermercato.

Il titolare, insospettito da strani movimenti fuori dal negozio, aveva tentato di bloccare i malviventi. Ma l’auto, accelerando improvvisamente, lo ha trascinato sull’asfalto fino a farlo cadere. Fondamentali per risalire al 45enne sono state le telecamere di sorveglianza, le verifiche incrociate con i dati della Motorizzazione e l’identificazione di alcuni tatuaggi presenti nel video. La vittima ha poi riconosciuto l’uomo, confermando gli elementi raccolti. Resta ora da rintracciare il secondo autore della rapina.