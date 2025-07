È stata proprio la madre a segnalare la presenza del figlio nella propria abitazione, facendo scattare l’intervento dei Carabinieri. Protagonista della vicenda un 33enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, arrestato nella tarda serata di sabato 13 luglio dai militari della Stazione di Gricignano di Aversa con l’accusa di evasione.

Gricignano di Aversa, evade dalla casa di cura e torna a casa: lo fa arrestare la madre

L’uomo si era arbitrariamente allontanato da una casa di cura di Nocera Inferiore, dove si trovava agli arresti domiciliari, e si era recato a casa della madre. È stata proprio la donna, impaurita dalla presenza del figlio, a contattare la Centrale Operativa dell’Arma e chiedere aiuto. I carabinieri sono giunti rapidamente sul posto, trovando il 33enne all’interno dell’appartamento di famiglia.

Il soggetto era stato già arrestato un anno fa dagli stessi militari per maltrattamenti in famiglia ed estorsione, sempre ai danni della madre. Dopo aver accertato l’assenza di autorizzazioni e la violazione della misura cautelare, i carabinieri lo hanno dichiarato in stato di arresto per evasione. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato ricondotto presso la struttura sanitaria da cui era fuggito, dove è stato nuovamente posto agli arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.