Chi è Ciro Immobile: moglie, età, figli e tutte le news sul calciatore ospite a “C’è posta per te”

Ciro Immobile questa sera, 1 febbraio 2020, sarà ospite a “C’è posta per te” programma in onda su canale 5 alle ore 21.20.

Chi è Ciro Immobile?

Nasce a Torre Annunziata il 20 Febbraio 1990, il bomber della Lazio Ciro Immobile ha 29 anni. Ben strutturato fisicamente e con un peso pari a 85 kg, l’altezza dell’attaccante è di 1,85 m. Centravanti di razza, Immobile cerca comunque di spaziare sul tutto il fronte d’attacco. Tra i suoi punti di forza da riconoscere, senza dubbio, il grande senso del goal, il dribbling negli spazi stretti e l’essere in grado di calciare di prima intenzione e con entrambi i piedi.

La carriera di Ciro Immobile

Cresciuto tra le giovanili della Salernitana e Sorrento la svolta nella sua carriera è arrivata quando a chiamare è stata la Juventus. Il club Campione d’Italia attualmente in carica nel lontano 2010 ha acquistato il cartellino di Ciro Immobile, mandandolo poi in prestito in altre squadre per farlo crescere e diventare il giocatore che conosciamo adesso.

Poi per la sua carriera da calciatore è stata una giostra di prestiti. La Juve nelle varie finestre di mercato ha tentato di sistemarlo in varie società: dal Siena, al Pescara, fino a giungere a Genoa e Torino.

Proprio nella piazza granata il giocatore è stato davvero amatissimo, nonostante i pochi anni trascorsi e ha condiviso la casacca con un altro talento italiano: Andrea Belotti. Ma non solo l’Italia. Ciro infatti ha vissuto importanti esperienze internazionali. Ha giocato al Borussia Dortmund e al Siviglia. Tutte squadre che gli hanno permesso di migliorarsi e crescere ulteriormente.

Dal 2016 Immobile ha trovato finalmente la sua stabilità. Il calciatore ha fatto ritorno in Italia e ora difende i colori della Lazio, società con la quale solo lo scorso anno ha rinnovato fino al 2023. Punto cardine dell’attacco di Simone Inzaghi, Ciro Immobile è fondamentale e al centro del progetto della Nazionale di Roberto Mancini.

In carriera vanta il titolo di capocannoniere in più occasioni tra Campionato e Coppe. La vittoria del Torneo di Viareggio con la Juventus Primavera, il Campionato di Serie B con il Pescara, la Supercoppa di Germania con il Borussia Dortmund e la Coppa Italia e Supercoppa Italiana con la Lazio.

E quest’anno l’atleta sembra essere partito con il piede giusto. Alla prima di campionato contro la Sampdoria ha realizzato una doppietta e ad ora continua ad essere sempre più decisivo. Sarà lui il re dei bomber in Serie A in questa nuova stagione? A lui facciamo il nostro in bocca al lupo! Intanto ha già alzato al cielo il primo trofeo stagionale con la Lazio, vale a dire la Supercoppa Italiana.

Moglie e figli di Ciro Immobile

La vita privata del bomber non è stata fuori dalla luce dei riflettori. Merito dei social dove l’attaccante della Lazio con la moglie Jessica è molto attivo. Il profilo Instagram (@ciroimmobile17) è seguita da oltre 900mila persone e si possono trovare foto sia dedicate alla sua carriera che alla famiglia. Al suo fianco da diversi anni c’è la moglie Jessica Melena. Un punto di riferimento per il calciatore anche nelle scelte di vita. La coppia ha tre figli. Una famiglia molto unita come testimoniano le foto sui profili social sia del calciatore che della sua compagna.

Dove seguire Ciro Immobile sui social

Come tanti suoi colleghi, anche Ciro Immobile possiede un profilo Instagram dove è possibile seguirlo. Attualmente conta, all’incirca, 943mila followers. L’attaccante è rintracciabile anche su Facebook e Twitter. Anche in questi social è molto popolare e apprezzato dagli utenti. Nei tre account ufficiali, gestiti da lui personalmente, Ciro racconta la sua vita sia in campo che lontano dal rettangolo verde. Di recente, attraverso questo importante mezzo di comunicazione, ha informato i suoi tifosi e fans della nascita del terzo figlio, Mattia, venuto alla luce il 17 Agosto 2019.