Serale Amici 2020: anticipazioni serale Amici, ospiti, Tommaso Paradiso, giuria e giudici

Tutto pronto per la prima puntata del Serale di Amici 2020 in onda stasera, 28 febbraio, su Canale 5. Ecco quindi tutto ciò che c’è da sapere su le anticipazioni di stasera: ospiti, giurati, e tanto altro.

Serale Amici 2020: anticipazioni

Dalle parole di Maria sappiamo che il programma terminerà dopo sei puntate e che la finale sarà disputata tra quattro allievi: niente di diverso dunque rispetto alla maggior parte delle edizioni passate.

Il punto è che Mediaset ha imposto a Maria di chiudere il programma non con sei puntate ma con nove messe in onda. Per questo motivo, una volta decreto il vincitore di Amici 19, quest’ultimo dovrà infatti scontrarsi con altri talenti, siano essi ballerini o cantanti, per aggiudicarsi un’altra vittoria: Amici All Star.

Maria insomma farà sfidare un concorrente di Amici 19 con le vecchie glorie del programma e di altri talent: è stata già assicurata la presenza di Enrico Nigiotti, Michele Bravi, Vincenzo Di Primo e Sebastian Melo. Alla finale dunque farà seguito una finalissima.

Serale Amici ospiti fissi e prima puntata:

Tra le novità di quest’anno c’è la giuria di Amici 19, costituita da:

Al Bano e Romina Power e Massmo Ranieri: Maria De Filippi si è assicurata così nomi di altissimo rilievo per il serale di Amici

Ospiti della prima puntata per duettare: Ghali, Alessandra Amoroso, J-Ax, Ermal Meta ed Elisa.

Incognita Tommaso Paradiso

Non è chiaro se ospiti di questo tipo saranno presenti anche nelle tre puntate successive alla finale ma non è da escludere. Un’ultima indicazione infine sui giurati: saranno gli stessi fino alla fine di Amici e anche per tutto Amici All Star, mentre a cambiare potrebbe essere Tommaso Paradiso, giudice senza voto la cui presenza non è stata assicurata per tutto il talent.

Serale Amici, giuria

La nuova giuria è composta da: