Lutto in Campania: Florino si sente male in crociera e muore davanti agli amici

Si chiamava Florino Sbarra ed aveva 60 anni l’uomo stroncato da un malore mentre era in viaggio di crociera con amici e familiari. Originario di Baiano (Avellino), Per l’uomo si sono rivelati inutili i tentativi di soccorso posti in essere dal personale della nave che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.Lutto in Campania: Florino si sente male in crociera e muore sulla nave.

Come anticipa Il Mattino, l’uomo era in compagnia di altri amici nella acque greche quando si sarebbe sentito male. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. I compagni di viaggio che erano con lui hanno deciso di attraccare ad Atene e rientrare a casa. Florino avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 12 giugno.

Cordoglio anche da parte di Msc: «Siamo profondamente addolorati nell’apprendere della scomparsa di uno dei nostri ospiti e desideriamo esprimere le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. In questo momento difficile, stiamo offrendo supporto ai familiari. Per rispetto della privacy, ci asteniamo dal divulgare ulteriori informazioni».