Chi è Alessandra Amoroso? Quanti anni ha?Chi è il fidanzato? biografia, Amici, altezza

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Alessandra Amoroso, una delle cantanti più amate dagli italiani: biografia, Amici, altezza, fidanzato e canzoni.

Alessandro Amoroso: bio, Amici e altezza

Alessandra nasce il 12 agosto 1986 a Galatina, da padre alessanese e madre otrantina. Sin da giovane partecipa a numerose competizioni a livello locale. Nel giugno 2007 vince la seconda edizione del concorso pugliese Fiori di Pesco. A 17 anni partecipa ai provini per Amici di Maria De Filippi, ma viene scartata, benché abbia superato diverse audizioni. Riesce ad entrare nella scuola di Amici nell’ottava edizione.

Il primo singolo della cantante è Immobile, il brano raggiunge la prima posizione nella classifica FIMI e viene certificato disco di platino. L’11 settembre 2009 accede alla fase serale, e il 14 settembre 2009 viene proclamata vincitrice del talent show, vincendo così il primo premio di 200.000 euro. Nella stessa serata riceve il premio della critica, una borsa di studio del valore di 50.000 euro.

Il 17 settembre 2009 viene pubblicato il secondo singolo della cantante, Stupida, brano già presentato durante la terza puntata di Amici di Maria De Filippi. Il singolo ottiene un ottimo successo piazzandosiì nella prima posizione della Top Singoli stilata dalla FIMI.

Il brano aaccompagna l’uscita del primo EP della cantante, Stupida, pubblicato il 20 settembre 2009 attraverso la Sony Music. Il disco ottiene un ottimo successo sin dalla pubblicazione: diventa disco d’oro grazie ai preordini e in seguito viene certificato triplo disco di platino per le oltre 180.000 copie vendute. Il 19 Settembre 2009 la Amoroso riceve all’Arena di Verona due Wind Music Awards multiplatino per le vendite di Stupida. La cantante è alta circa 1.65.

Alessandra Amoroso: fidanzato

Ai tempi della partecipazione al talent show di Canale 5, Alessandra Amoroso era impegnata con il suo fidanzato storico, Luca De Salvatore. Tuttavia nel 2014, dopo un lungo amore, la relazione giunge al termine, e qualche anno dopo l’arista ritrova la felicità, stavolta al fianco di Stefano Settepani, produttore di Amici. I due ancora oggi sono legati, e già da qualche tempo si parla di un ipotetico matrimonio.

Dieci anni di carriera

Nel 2018, in occasione dei primi 10 anni di carriera, la cantante pubblica il nuovo album 10 – IO, anticipato dal singolo La Stessa, rilasciato il 12 agosto. Il disco viene reso disponibile dal 5 ottobre, data in cui nel 2008 la cantante entra nella scuola di Amici, dando così il via alla sua carriera. A febbraio 2019, Alessandra partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo come super ospite, ricevendo una standing ovation da parte del pubblico. Poche settimane dopo, parte il nuovo tour, che tocca tutte le regioni d’Italia, per ringraziare i fan del loro amore incondizionato.

Durante l’estate ottiene un altro successo grazie al brano Mambo Salentino, in collaborazione con i Boomdabash. Il 20 dicembre 2019, come ennesimo regalo al suo pubblico, esce Immobile 10 + 1, reinterpretato con un nuovo arrangiamento. Il 23 dicembre, inoltre, sarà protagonista assoluta su Italia 1, grazie ad uno speciale sui suoi 10 anni di carriera. Il 24 dicembre, uscirà solo in digitale l’album live 10, IO, NOI, con 20 brani registrati nel corso dell’ltimo tour.