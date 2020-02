Ghali a Sanremo, chi è il cantante? Altezza, fidanzata, carriera, canzoni

Ghali, ospite della quarta serata del Festival di Sanremo. Il nome Ghali è lo pseudonimo di Ghali Amdouni. E’ un rapper italiano.

Ghali a Sanremo

Ghali sarà uno degli ospiti di questa 70esima edizione del Festival di Sanremo. Presenterà un medley dei suoi successi e il secondo estratto dal suo nuovo album DNA, in uscita il 20 febbraio.

Ghali: età

E’ nato a Milano il 21 maggio 1993. Ha 26 anni. Nato da genitori tunisini, ha sempre vissuto nel capoluogo lombardo, trascorrendo buona parte della sua infanzia a Baggio, quartiere della periferia milanese.

Ghali: altezza

L’interprete di “Cara Italia” è molto alto, in particolare dovrebbe essere, secondo quanto riferiscono i fan che l’hanno incontrato, un metro e 94.

Ghali: fidanzata

Si chiama Mariacarla Boscono la fidanzata di Ghali. Modella e attrice, i due sono insieme da qualche tempo e i fan ricorderanno ancora quel bacio mozzafiato che si sono dati ad inizio anno, mostrando il video su Instagram e creando al volo un contenuto virale. Tra i due c’è oltre un decennio di anni a dividerli. Lei ha 40 anni e ha già una figlia che ora ha sei anni, Marialucas, nata dal suo precedente matrimonio con Andreas Patti. In seguito ha avuto anche una relazione con il co-fondatore del club Circoloco di Ibiza, Guido Senia.

Ghali: carriera

Ha iniziato ad avvicinarsi all’hip hop utilizzando lo pseudonimo nome Fobia, poi diventato Ghali Foh. Nel 2011 ha fondato i Troupe D’Elite, gruppo nel quale erano presenti anche il rapper Er Nyah (ora conosciuto come Ernia), la cantante Maite e il produttore Fonzie (ora conosciuto come Fawzi). Nello stesso anno riceve una chiamata dal rapper Gué Pequeno, che lo mette sotto contratto nella sua etichetta Tanta Roba. Con il tempo, si fa conoscere anche grazie a Fedez, accompagnandolo nel suo tour. L’anno successivo pubblica con il gruppo l’EP omonimo: la critica lo definisce come uno dei punti più bassi dell’hip hop italiano, il gruppo è considerato al limite del demenziale. Nel luglio del 2013 Ghali pubblica Leader Mixtape, collaborando con artisti quali Sfera Ebbasta, Maruego ed altri. Un anno dopo i Troupe D’Elite rescindono il contratto con la Tanta Roba e pubblicano l’album Il mio giorno preferito come artisti indipendenti.

Ghali: canzoni

Dal 2014 al 2016 pubblica una serie di singoli accompagnati da videoclip sul proprio canale YouTube, grazie ai quali ottiene popolarità e che vengono poi raccolti nell’album Lunga vita a Sto, pubblicato il 24 novembre 2017. Nel 2015 cambia inoltre il proprio nome d’arte in Ghali.

Il 14 ottobre 2016, tramite la Sto Records, ha pubblicato su Spotify il singolo di debutto Ninna nanna, che ha stabilito nuovi record di streaming in Italia, ottenendo il più alto numero di ascolti nel primo giorno. Il singolo è stato in seguito certificato triplo disco di platino dalla FIMI per le oltre 150.000 copie vendute.

Il 3 febbraio 2017 è stata la volta del secondo singolo Pizza kebab, che ha raggiunto la terza posizione della Top Singoli ed è stato certificato disco d’oro dalla FIMI. Il 17 marzo ha partecipato alla realizzazione del primo singolo di Charlie Charles, ovvero Bimbi. Il 27 aprile il singolo Pizza kebab viene certificato disco di platino dalla FIMI.

Il 12 maggio 2017 ha pubblicato il terzo singolo Happy Days, che ha anticipato l’uscita del suo album di debutto, intitolato semplicemente Album e pubblicato il 26 maggio. Il 1º settembre 2017 è uscito come quarto singolo Habibi, anticipato il mese precedente dal relativo videoclip. Intorno allo stesso periodo Album viene certificato disco di platino con oltre 50.000 copie vendute.

Il successo di “Cara Italia”

Il 26 gennaio 2018 Ghali ha reso disponibile per lo streaming il singolo inedito Cara Italia, promosso già nel corso dell’inverno in una versione remixata utilizzata come spot pubblicitario della Vodafone. Il 20 aprile è uscito 20 di Capo Plaza, nel quale è presente il brano Ne è valsa la pena insieme a Ghali. Il 4 maggio è stata la volta di un nuovo singolo inedito, Peace & Love, realizzato insieme a Sfera Ebbasta e al produttore Charlie Charles e che ha debuttato in vetta alla Top Singoli. Il 25 maggio il rapper ha pubblicato un ulteriore singolo inedito, Zingarello.

Il 15 marzo 2019 è stata la volta del singolo I Love You, prodotto da Zef, mentre il 21 giugno sono stati pubblicati contemporaneamente due singoli, Turbococco e Hasta la vista. Il 5 luglio è stato pubblicato il mixtape Machete Mixtape 4, nel quale Ghali è presente nel brano Goku insieme a Sick Luke.

L’11 novembre 2019 Ghali ha pubblicato il singolo Flashback, prodotto da Mace, seguito il 17 gennaio 2020 dal secondo singolo Boogieman, in collaborazione con Salmo. Entrambi anticiperanno l’uscita del secondo album DNA, previsto per il 20 febbraio 2020.