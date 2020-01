Chi è Michele Bravi? La vita di Michele Bravi, l’incidente di Michele Bravi e la guarigione

Vincitore X-factor settima edizione

Nasce a Città di Castello il 19 dicembre 1994 Michele Bravi, cantante italiano noto al panorama musicale nazionale per aver vinto la settima edizione di X-Factor. La sua passione per il pianoforte e per il canto lo porteranno fin da piccolo a frequentare i cori della città e seguire corsi di formazione musicale, tanto da spingerlo all’età di diciassette anni a partecipare ai provini per il noto programma televisivo X-Factor, scopritore di talenti. Entra così nella categoria Under Uomini 16- 24 capitanata da Morgan, vincendo la settimana edizione.

Le esibizioni di Michele Bravi non passano inosservate agli occhi di diversi musicisti e cantanti di rilievo che scrivono per lui testi delle sue canzoni. Tra questi Tiziano Ferro che per lui scriverà con il contributo di Zibba “La Vita e la Felicità”, premiato disco d’oro o ancora “Sotto una buona stella”, un testo scritto da Federico Zampaglione come colonna sonora dell’omonimo film.

Il primo album di Michele Bravi esce con il titolo “A passi Piccoli” e contiene al suo interno inediti firmati da cantanti della musica leggera Italiana come Tiziano Ferro, Giorgia e Luca Carboni. Dopo un passaggio di etichetta con la Universal Music, Michele Bravi inizia a raccontarsi su Youtube durante la promozione dei suoi tour. Dal 2017 ad oggi la partecipazione al Festival di Sanremo 2017 con il “Diario degli Errori” gli vale la presenza ormai alla sezione Big della musica, oltre una serie di apparizioni ed esibizioni di rilievo all’Arena di Verona per i Wind Music Awards e l’interpretazione per la Disney della canzone “Ricordami”, parte della colonna sonora del cartone animato “Coco”

Nonostante il successo agli inizi del 2018 Michele Bravi decide di prendersi una pausa, e solo nel novembre dello stesso anno sarà coinvolto in un tremendo incidente stradale, che vedrà la morte di una motociclista e la conseguente accusa di omicidio stradale per Michele Bravi, successivamente unico imputato. Una vicenda che lo vedrà costretto a fermare la propria carriera fino all’ottobre del 2019, quando è salito nuovamente sul palco per cantare con la collega ed amica Chiara. Il processo alla prima udienza il 23 gennaio 2020 vedrà Michele Bravi imputato con l’accusa di omicidio stradale.

Un percorso che il cantante ha scelto di fare lontano dai riflettori, sottoponendosi anche ad un percorso di sostegno psicologico in seguito al profondo trauma causatogli dall’incidente. Un evento che ha segnato la vita dell’artista e dell’uomo e che solo il tempo potrà dire in che direzione lo porterà.