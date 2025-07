Si chiamava Domenico Andreoli e aveva 89 anni l’anziano ritrovato senza vita in una zona agricola di Sessa Aurunca, in località San Martino. Il corpo dell’uomo era semicarbonizzato ed è stato rinvenuto in tarda mattinata dai Vigili del Fuoco intervenuti per domare un incendio.

Sessa Aurunca, incendio killer: Domenico ucciso dalle fiamme sul suo terreno

Il rogo stava interessando un terreno di circa dieci ettari a ridosso della strada provinciale che conduce verso Santa Maria in Valogno. I pompieri del distaccamento di Mondragone, durante le operazioni di spegnimento, hanno fatto la macabra scoperta. A quel punto sono arrivati anche i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sessa Aurunca e quelli della stazione di Lauro. Per l’uomo purtroppo non c’era più nulla da fare.

Non sono chiare le cause del decesso. Andreoli, ex poliziotto in pensione, sarebbe probabilmente intervenuto in prima persona su un terreno di sua proprietà per domare l’incendio, ma avrebbe perso i sensi per le inalazioni d fumo per poi essere raggiunto dalle fiamme. L’altra ipotesi è che sia stato sorpreso dalle fiamme mentre stava facendo un sopralluogo o stava conducendo un’operazione di pulizia dalle sterpaglie.