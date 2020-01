Chi è J-AX: età, altezza, moglie, figli e carriera del noto rapper

J-Ax, pseudonimo di Alessandro Aleotti (Milano, 5 agosto 1972), è un rapper, cantautore e produttore discografico italiano, noto per aver fondato Articolo 31 insieme a DJ Jad nei primi anni novantae per la carriera solista intrapresa a partire dal 2006. Dopo lo scioglimento della sua storica band, gli Articolo 31, ha iniziato la sua carriera da solista. Nel 2013 ha fondato insieme all’amico Fedez un’etichetta discografica indipendente, chiamata Newtopia.

J-AX: età e altezza

J-Ax, nome d’arte di Alessandro Aleotti, nasce il 5 agosto 1972, ha dunque 47 anni, ed è alto 183cm. Il nome d’arte J-Ax deriva dalla parola abbreviata Joker (J) e da Alex (Ax) abbreviazione del suo vero nome. Joker è il suo cattivo preferito (al quale, sembra, assomigli).

Cresciuto in provincia di Milano a Cologno Monzese, da piccolo J-AX ha vissuto insieme ai genitori e al fratello Luca Paolo, diventato poi l’artista musicale chiamato Grido. La scuola non è mai stato il suo forte, motivo per cui dopo le superiori ha iniziato subito a lavorare.

Chi è la moglie di J-Ax, Elaina Coker?

Si chiama Elaina Coker, è di origini americane e fa coppia fissa con J-Ax almeno dal 2005. Nata in Florida il 12 novembre 1977 sotto il segno dello Scorpione, Elaina è molto diversa dal marito, soprattutto per la sua allergia ai social. Non ha infatti un suo profilo Instagram e molto raramente compare nelle foto pubblicate dal marito. Negli Stati Uniti faceva la modella e dopo aver sfilato per le più importanti casa di moda è volata fino in Italia per sfondare anche qui nel mondo della moda. Dopo varie collaborazioni si è data alla fotografia, sua grande passione, diventando una fotografa professionista.

Dove abita J-Ax?

L’inizio della sua vita lo ha trascorso nella periferia milanese, quel luogo spesso presente nelle sua canzoni e in quelle di altri rapper della zona. Dopo l’arrivo del successo, finalmente, J-Ax ha potuto lasciare Cologno Monzese e trasferirsi in centro a Milano dove vive insieme alla moglie e al figlio Nicholas.

La carriera di J-Ax

Prima di sfondare nel mondo della musica ha svolto diversi lavori, principalmente per mantenere la sua vera passione: la musica. Nel frattempo, infatti, aveva già fondato gli Articolo 31, che però si esibivano principalmente in qualche serata nelle discoteche di Milano. Il successo è arrivato nel 1992 grazie allo spot della Fiat Uno Rap Up che ha fatto finalmente conoscere lui e DJ Jad al pubblico. Da qui è stato tutto in salita, nonostante il genere rap non fosse molto in voga in Italia negli anni Novanta. Negli anni gli Articolo 31 hanno ottenuto sempre più visibilità fino al 2006, anno in cui hanno dato una spiacevole notizia ai fan.

In quell’anno infatti, il gruppo si è separato, facendo prendere due strade separate ai componenti della band. Entrambi hanno intrapreso una carriera da solista, chi rimanendo più fedele al classico rap anni Novanta e chi sconvolgendo la propria musica. Dopo varie collaborazioni – tra cui Grido, Neffa, Max Pezzali – nel 2016 ha iniziato un progetto insieme a Fedez con cui sembrerebbe aver chiuso i rapporti dopo pochi anni. Nel settembre 2018 ha annunciato il ritorno degli Articolo 31, invitando Dj Jad come ospite nelle date del suo tour invernale. Negli anni non si è dedicato solo alla musica, ma ha sperimentato anche il mondo della televisione.

Ha condotto programmi come Sorci Verdi e il Concerto del Primo Maggio del 2015. Contro tutte le aspettative dei fan ha preso parte a programmi come The Voice of Italy e Amici di Maria De Filippi, in quest’ultimo come direttore della squadra blu nel 2016. Nel 2019 conduce insieme a Michelle Hunziker All Together Now, il programma di Canale 5.

Quanto guadagna J-Ax?

Non sono conosciuti tutti i guadagni del noto rapper milanese, ma stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera, nel 2016 J-Ax avrebbe fatturato circa 1,5 milioni di euro con la Willy L’Orbo, la società che gestisce i suoi ricavi.