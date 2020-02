Anticipazioni quinta puntata La Pupa e il Secchione e Viceversa: ospiti e prove della quinta puntata

Scopri le anticipazioni della Quinta Puntata de la “Pupa e il Secchione e viceversa”: Torna in televisione su Italia 1 “La Pupa e il Secchione e Viceversa“. La quinta puntata del reality andrà in onda a partire dalle 21 e 15 sul sesto canale del digitale terrestre dopo la pausa settimanale dovuta a Sanremo 2020.

Anticipazioni La Pupa e il Secchione e Viceversa, quinta puntata su Italia 1

Si vanno definendo le coppie ormai in gara. Infatti, a differenza che nelle puntate precedenti, in questa non ci saranno più “ripensamenti”. Quindi le coppie di pupe, pupi e secchioni e secchione sono ormai composte definitivamente.

Nei panni di conduttore ci sarà sempre Paolo Ruffini. Anche questa volta avrà l’incarico di raccontare l’insolito accostamento tra pupi, pupe, secchioni e secchione. Ad affiancarlo la prosperosa Francesca Cipriani, che deve alla prima edizione del programma (stagione 2006) la sua fortuna mediatica e televisiva. L’argomento principale della puntata saranno le tensioni vissute in villa tra la pupa Carlotta e il secchione De Benedetti. I produttori del programma non si sbottonano nelle anticipazioni e non rivelano i contenuti verbali e i fisici dello scontro in atto tra i due protagonisti del reality.

Ospiti e prove della quinta puntata

Nel corso della quinta puntata de “La Pupa e il Secchione e Viceversa”, i concorrenti dovranno sostenere diverse prove. Tra le tante la “Prova Selfie”. Aiutati da un fotografo, i concorrenti si cimenteranno con autoscatti ripresi anche dalle telecamere nel corso della trasmissione. Seguirà la “Prova Integrazione”, con ospite Youma Diakite. Infine il “Bagno di cultura”, questa settimana valutato da Aldo Busi. Nel corso della puntata, Busi, inoltre, farà un’incursione a sorpresa nella Villa e sarà protagonista di un emozionante confronto con i ragazzi.

Dove vedere “La Pupa e il Secchione e Viceversa”

E’ possibile seguire la quinta puntata del reality sia in chiaro su Italia 1 disponendo di un digitale terrestre, sia sulla piattaforma digitale Mediaset Play. Su quest’ultima verranno caricate la puntata live, rivederla, vedere clip. Sarà inoltre possibile accedere a una serie di contenuti esclusivi. Tra questi, i video-quiz con gli ospiti delle puntate e i concorrenti eliminati. Ci sarà, inoltre, il pre-show con Tommaso Zorzi e Giulia Salemi.