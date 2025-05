Giugliano, al via i festeggiamenti per la Madonna della Pace: giovedì le prove del volo in diretta tv

Partono gli appuntamenti dedicati alle celebrazioni in onore della Madonna della Pace, compatrona della città di Giugliano. Come di consueto, Teleclubitalia seguirà i momenti con dirette e servizi dedicati al tg. Si partirà giovedì con le prove del volo dell’angelo a partire dalle 18.00.

Giugliano, al via i festeggiamenti per la Madonna della Pace: giovedì le prove del volo in diretta

Dopo le prove tecniche con pesi e imbracature, le quattro bambine più la riserva saliranno sul noto balcone al quinto piano di piazza Annunziata e intoneranno la canzonce dedicata a Maria. Dopodiché si terrà il sorteggio per stabilire l’ordine in cui i singoli angioletti intraprenderanno il volo dell’angelo.

Venerdì pomeriggio, il simulacro della zingarella raggiungerà la fascia costiera in cui a Liternum si terranno momenti di preghiera. Sabato sarà il giorno dell’intronizzazione. Nel primo pomeriggio la statua sarà portata in pellegrinaggio nei singoli reparti dell’ospedale di Giugliano, poi nella cappella dell’epitaffio da dove partirà in prima serata per la processione che la condurrà in piazza Annunziata dove, come sempre, ad attendere Maria ci sanno tantissimi fedeli e devoti per accompagnare con canti e preghiere l’intronizzazione della Madonna sul carro trionfale.

La processione dell’epitaffio e l’intronizzazione, verrà trasmessa sulla nostra emittente. L’appuntamento, poi, sarà per lunedì con le lunghe 12 ore con Maria in cui racconteremo, passo passo, tappa dopo tappa, tutta la processione lungo le vie cittadine a partire dalla prima messa delle 9.00, il volo dell’angelo, sino al volo dell’angelo della sera.