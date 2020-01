Paolo Ruffini: altezza, età, moglie, fidanzata, Instagram. La vita, la moglie e la carriera di uno dei presentatori ed attori più divertenti del panorama italiano. Paolo Ruffini è uno dei volti più noti del piccolo e del grande schermo italiano. Dopo un passato da simpaticone, ha iniziato un’avventura a teatro con uno spettacolo che ha dato nuova profondità alla sua immagine. E’ alla conduzione de La Pupa e il secchione dell’edizione 2020. Scopriamo qualcosa di più riguardo la sua vita.

Paolo Ruffini è nato il 26 novembre 1978. Ha 41 anni. E’ del segno del Sagittario. E’ nato a Livorno, in Toscana. E’ alto 1,80 e pesa circa 76 kg.

Paolo Ruffini: vita ed esordio

Paolo Ruffini nasce il 26 novembre 1978 a Livorno. Molto legato alla sua famiglia, fin da piccolo Paolo Ruffini si è dimostrato un bambino giocoso che amava intrattenere le persone. Da sempre appassionato di recitazione, il livornese fin da giovanissimo si impegna per poter debuttare al cinema. Infatti la sua prima apparizione sul piccolo schermo è in una pubblicità per uno Spot per la Kinder Cereali.

L’esordio al cinema di Paolo Ruffini arriva poi con un film di Paolo Virzì: “Ovosodo“. Tale esperienza unita alla passione per il cinema, porta Paolo a fondare nel 2001, all’età di 23 anni, un’associazione cinematografica, che prende il nome di: “Il nido del cuculo“.

La carriera

La svolta per la carriera di Paolo Ruffini arriva con lo show di MTV: “Cercasi Vj“. Da qui la carriera di Paolo è tutta in salita. Infatti sempre su MTV conduce poi Hitlist Italia e MTV on the beach. Successivamente collabora con Max Giusti e partecipa a due suoi programmi su Rai 2: “Matinéè e Soirée”. Da qui ha inizio anche la sua carriera cinematografica. Infatti partecipa a diversi cinepanettoni. Nel 2010 invece è uno dei protagonisti del sequel di Fausto Brizzi: “Maschi contro femmine” e “Femmine contro maschi”.

L’apice del successo Paolo Ruffini lo raggiunge grazie alla conduzione su Canale 5 di Colorado, affiancato prima da Belen Rodriguez e poi da Federica Nargi. Il presentatore viene riconfermato per ben 5 anni, dopodichè cerca di tentare il grande salto da regista. Difatti dirige il film “Tutto molto bello”, che nonostante il grande incasso ai botteghini, ha ricevuto molti no dalla critica.

Ad oggi Paolo Ruffini è il conduttore del reality La Pupa e il Secchione e Viceversa, in onda in prima serata ogni martedì su Canale 5.

Paolo Ruffini: moglie, fidanzata

Della vita privata di Paolo Ruffini sappiamo che dal 2007 al 2013 è stato sposato con l’attrice Claudia Campolongo, un matrimonio tenuto a lungo nascosto e ufficializzato solo nel 2015. La relazione pare sia finita perchè Ruffini aveva tradito la ex moglie. Ipotesi questa però smentita da Paolo che ha affermato che la loro relazione si era conclusa già da due mesi.

Con l’ex moglie ha mantenuto però ottimi rapporti, e a tal riguardo ha dichiarato: “Riccardo Bianciotti, un mio collaboratore, si è fidanzato con la mia ex moglie. È una cosa straordinaria. E la mia ex dice che va a letto meglio con lui, è più contento adesso…pensa un po’ te…“.

Dopo la fine del suo matrimonio anche Paolo ha ritrovato l’amore, tra le braccia di Diana Del Bufalo, ex allieva del programma Amici di Maria De Filippi, conosciuta sul palco di Colorado. In un’intervista del dicembre 2017, il conduttore ha rivelato: “Questa estate era scappata con uno e poi è tornata. Si è messa con un altro, con un chirurgo plastico. Un certo Finocchi, su cui lei ha dato anche giudizi lusinghieri a livello sessuale. Ma io sono a favore del poliamore, tutta la vita”.

Nell’estate del 2019, però, l’attrice ha rivelato la fine della storia.

Paolo Ruffini: Instagram

Il neo conduttore de La pupa e il secchione è molto seguito sui social network, soprattutto su Instagram dove ha oltre 600mila follower.