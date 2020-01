Francesca Cipriani: peso, altezza, carriera, fidanzato della showgirl

Francesca Cipriani: peso, carriera, fidanzato della prorompente show girl. La vita, gli esordi, i ritocchini e il successo della Cipriani. Uno dei volti che frequentano di più il piccolo schermo, dai salotti della D’urso ai vari reality italiani, fino alle riviste di gossip.

Francesca Cipriani, peso, altezza, carriera

Francesca è alta 173 cm e pesa 63 chili. Francesca Cipriani, il cui nome completo è Francesca Cipriani D’Altorio, nasce a Popoli in provincia di Pescara il 3 luglio del 1984 sotto il segno del Cancro. Cresce a Sulmona, e si laurea in Scienze politiche.

I suoi esordi nel mondo televisivo italiano risalgono al 2005. In questo anno debutta come conduttrice e inviata del telegiornale di Onda TV, emittente locale della Valle Peligna. Il pubblico rimase subito rapito dal look caricaturale della ragazza e dalla sua ingenuità, parte del suo carattere che lei vede come un difetto, dal momento che la porta a fidarsi spesso delle persone sbagliate. Tra il 2006 ed il 2007 presenta su Sky la rubrica “Show Television” e per la stessa realizza il suo primo calendario sexy, per poi spostarsi su Telelombardia nel programma “Qui studio a voi stadio”.

L’esordio sulla tv nazionale avviene nel 2006 quando partecipa al Grande Fratello. Questa esperienza fu per lei un vero trampolino di lancio. Vince in coppia con Federico Bianco il reality show di Italia 1 La pupa e il secchione – Il ritorno. Nel 2014 è diventata una delle inviate di Mattino Cinque, mentre tra il 2015 e il 2016 è tra gli ospiti fissi del Grand Hotel Chiambretti di Piero Chiambretti. Nel 2018 è tra i concorrenti della tredicesima edizione del reality show L’isola dei famosi, su Canale 5.

Francesca Cipriani, fidanzato

Francesca Cipriani riguardo la sua vita sentimentale è molto riservata. Di lei si sa soltanto che per anni è stata legata a un ragazzo di nome Simone, storia poi naufragata per ragioni legate alla gelosia. Durante una trasmissione di Chiambretti la soubrette ha confessato di avere avuto un flirt con il calciatore Adil Rami: “Sono stata con un giocatore del Milan, Rami. Non sapevo fosse ancora fidanzato”, queste le sue parole.

Poi è stata legata a Giovanni Cottone, ex marito di Valeria Marini, storia durata pochi mesi. Lui era finito agli arresti e lei si disse sconvolta, all’oscuro di tutto quello che gli veniva constestato dalla giustizia.

In passato si è detta follemente innamorata di Alberico Lemme, il dottore che ha ideato la famosa dieta. Nel 2018, invece, la showgirl si dichiara a Walter Nudo durante il GF VIP, esprimendo tutto il suo amore verso di lui: “Devo trovare un attimino il modo di esprimermi. Ti seguo da un mese e mezzo tutti i giorni, anche quando sei scivolato l’altro giorno col piatto in mano. Sei una bella persona, hai una bella anima, abbiamo molte affinità e cose in comune”, ha dichiarato Francesca.

Ad oggi la ragazza si dichiara single, ma in più di un’occasione ha espresso il desiderio di mettere su famiglia.

Francesca Cipriani: ritocchini

Non ha mai fatto mistero di essersi sottoposta a diversi interventi di chirurgia estetica per aumentare le sue forme. Si è rifatta più volte il seno ed è arrivata a portare la decima misura. Ma ha fatto parlare di sé anche per il ritocco al lato b. Francesca Cipriani non ha mai negato di avere fatto ricorso alla chirurgia estetica per aumentare di qualche taglia il suo décolleté. E non ha neanche nascosto che gli interventi per il fondoschiena le hanno creato problemi di salute con conseguente, come lei stessa ha dichiarato, ‘danno psichico riconosciuto’.

Difatti la prorompente showgirl in passato si è sottoposta a diversi interventi al seno, che l’hanno portata a raggiungere la nona taglia. In passato ha sfoggiato anche un tatuaggio sul décolleté, una rosellina, che poi ha deciso di far rimuovere con il laser. Il motivo risiede nella voglia della Cipriani di voler aumentare ancora la taglia.

“Per i glutei ho passato dei guai di salute. Ho messo delle protesi ma le hanno posizionate male. Invece che sotto muscolo sotto pelle. Il muscolo è completamente distrutto“, raccontò a Domenica In. Inoltre, come ha raccontato a Novella 2000, alla Cipriani è esploso il cellulare. Le venne regalato un telefono nuovo di zecca, lei lo posizionò sulla sua scollatura e questo scoppiò, procurandole alcune lievi bruciature.