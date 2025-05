Piazza Annunziata con gli occhi all’insù. Si sono tenute ieri le prove del Volo dell’Angelo a Giugliano, trasmesse in diretta da Teleclubitalia. Le quattro bambine più la riserva hanno intonato la canzoncina dedicata a Maria in una Piazza gremita per assistere alle prove. Contestualmente i tecnici si sono occupati della sicurezza con la prova del peso.

Giugliano, ok le prove dell’angelo: Imma sarà la prima a “volare” su Piazza Annunziata

Giulia Pezzella, la riserva, è l’angelo ufficiale 2026, avendo superato la prova, ma si terrà a disposizione per qualsiasi eventualità quest’anno. Subito dopo le prove, si è tenuto il sorteggio per stabilire l’ordine dei voli. Imma D’Alterio aprirà i festeggiamenti lunedì mattina, mentre Paola Gallo chiuderà la processione del 2 giugno. Vittoria Guarino farà il suo volo dell’angelo nella mattina dell’ottava del 14 giugno, mentre Sofia Ferrara chiuderà tutti festeggiamenti 2025.

Gli appuntamenti proseguiranno con il pellegrinaggio della Madonna della Pace all’ospedale San Giuliano di Giugliano di sabato. Maria, poi, raggiungerà la cappella dell’epitaffio per un intenso pomeriggio di preghiera. Teleclubitalia trasmetterà in diretta la processione che porterà la zingarella da via Epitaffio sino a Piazza Annunziata per l’intronizzazione, omento in cui partiranno ufficialmente le solenni celebrazioni in onore di Maria Santissima della Pace.