Ladri in azione nella notte tra il 25 e il 26 novembre a Villaricca. Un commando formato da diverse persone ha preso di mira “Cacciapuoti Luxury Brand”, nota boutique in via Enrico Fermi, nei pressi della clinica Maione.

Villaricca, svaligiata la boutique Cacciapuoti in via Fermi: caccia alla banda

Le circostanze del furto non sono ancora note. In base alle prime informazioni raccolte da Teleclub, i malviventi hanno sfondato la vetrina dell’attività commerciale che affaccia su via Giacinto Gigante e, una volta introdotti all’interno dei locali, si sono impadroniti di decine di capi di abbigliamento per poi caricarli a bordo di un’auto e scappare via in direzione circumvallazione esterna. Il valore complessivo della refurtiva è di decine di migliaia di euro. Circa 100mila euro i danni arrecati all’attività.

Le indagini

Dell’episodio sono stati informati i carabinieri della stazione di Villaricca, guidati dal comandante Pietro Amati. Toccherà adesso ai militari dell’Arma acquisire le immagini di videosorveglianza e raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili.

Il precedente

Non è la prima volta che i malviventi prendono di mira le boutique di abbigliamento. A marzo scorso fu “Ricerca Boutique” in via Fratelli Maristi a Giugliano, che dista poco più di un chilometro da via Enrico Fermi, a finire nel mirino di una banda di ladri.