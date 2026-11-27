I lavoratori dello stabilimento di Pomigliano d’Arco rischiano di perdere il posto alla fine di dicembre. La Fiom chiede un intervento urgente della Regione Campania. Si chiude così senza un accordo il confronto tra Trasnova e organizzazioni sindacali.

Trasnova, salta l’accordo con i sindacati: confermati 53 licenziamenti a Pomigliano

Per i 53 lavoratori dello stabilimento di Pomigliano d’Arco si allontana così la possibilità di una soluzione in grado di salvaguardare l’occupazione. Al termine dell’incontro del 26 novembre, l’azienda ha confermato la volontà di proseguire con la procedura di licenziamento collettivo, con scadenza indicata al prossimo 30 dicembre. La vicenda si inserisce nella crisi che coinvolge Trasnova, società specializzata nella logistica e nella movimentazione dei veicoli, il cui principale committente era Stellantis.

La procedura di licenziamento collettivo riguarda complessivamente 94 lavoratori in Italia

Nel corso del confronto, secondo quanto riferito dalla Fiom Cgil, l’azienda avrebbe attribuito i ritardi nel percorso di ricollocazione dei dipendenti alle difficoltà burocratiche e amministrative della Regione e del Ministero. I sindacati chiedevano una proroga degli ammortizzatori sociali per altri quattro mesi, nella prospettiva di consentire il completamento del percorso che potrebbe portare all’ingresso di un nuovo soggetto industriale. L’esito negativo dell’incontro ha spinto la Fiom a rivolgere un nuovo appello alla Regione Campania e, in particolare, all’assessore Fulvio Bonavitacola, chiedendo una convocazione urgente di tutte le parti coinvolte.