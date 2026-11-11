Giugliano, rissa alla vigilia di Natale in piazza Matteotti: assolti tutti gli indagati

Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, ha assolto lo scorso 10 novembre tutti e sette gli imputati coinvolti nel procedimento relativo alla rissa scoppiata la vigilia di Natale del 2019.

La giudice Giacinta Santaniello ha pronunciato una sentenza di assoluzione con la formula «per non aver commesso il fatto», accogliendo le richieste del collegio difensivo composto dagli avvocati Giovanni Abbate, Salvatore Cacciapuoti, Francesco Smarrazzo, Carla De Luca e Daniele Cacciapuoti.

Tra le persone finite sotto indagine figuravano anche tre soggetti che erano rimasti feriti durante gli episodi di violenza avvenuti quella notte.

Rissa della vigilia di Natale, oltre tre anni di processo

Il procedimento giudiziario si è protratto per oltre tre anni, durante i quali il Tribunale ha esaminato diversi elementi probatori per ricostruire quanto accaduto.

Nel corso del dibattimento sono stati acquisiti i filmati della rissa, le dichiarazioni degli operatori di polizia giudiziaria intervenuti, la testimonianza della persona offesa e quella di un testimone della difesa. L’analisi complessiva del materiale probatorio ha portato alla pronuncia assolutoria nei confronti di tutti gli imputati.

Assolti tutti e sette gli imputati: i nomi e gli avvocati difensori

La sentenza ha riguardato Giulio Ciccarelli, Donato Caiazza, Mario Cuozzo Nasti e Francesco Cuozzo Nasti, assistiti dagli avvocati Salvatore Cacciapuoti e Daniele Cacciapuoti.

Assolti anche Vincenzo Marano, difeso dall’avvocato Francesco Smarrazzo; Mario Riccio, assistito dall’avvocato Carla De Luca; e Alessandro Orefice, difeso dall’avvocato Giovanni Abbate. Tutti erano chiamati a rispondere del reato di rissa aggravata dalle lesioni. Al termine dell’istruttoria dibattimentale, la giudice Giacinta Santaniello ha accolto le tesi delle difese, pronunciando l’assoluzione di tutti e sette gli imputati per non aver commesso il fatto.