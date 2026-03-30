Un colpo da svariate migliaia di euro di capi di abbigliamento quello messo a segno nella notte tra venerdì e sabato a Giugliano. I malviventi hanno preso di mira il negozio di abbigliamento “Ricerca” tra via Allende e via Maristi.

Giugliano, in sei svaligiano “Ricerca” boutique in due minuti: colpo da migliaia di euro

In sei, incappucciati, a bordo di due auto, hanno portato a compimento il raid in appena due minuti. Grazie alle telecamere di videosorvelgianza l’intera scena è stata ripresa. Si nota un’auto ferma in via Allende, un’altra in via Maristi. Quella in via Allende ha distrutto la panchina presente dinanzi la vetrina dell’attività commerciale, poi i malviventi con un martello hanno rotto il vetro riuscendo ad introdursi all’intenro.

Una volta dentro hanno svaligiato l’attività. I balordi hanno caricato le due auto di abiti, giacche, pantaloni per un valore di diverse migliaia di euro. Dopo circa due minuti sono riusciti anche a darsi alla fuga. Nei paraggi c’era però un ragazzo che ha assistito alla scena, ha allertato le forze dell’ordine e ha provato a seguirli fino all’asse mediano dove poi i sei hanno fatto perdere le proprie tracce. I malviventi erano diretti verso Napoli. Indagini in corso da parte dei carabinieri.