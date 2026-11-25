Sorpreso dai Carabinieri mentre cedeva una dose di droga a un acquirente, tenta di allontanarsi ma viene fermato e arrestato. È quanto accaduto nel pomeriggio di domenica scorsa in via Fermi, a Villaricca, dove i militari della locale stazione, guidati dal comandante Pietro Amati, hanno arrestato Diego Russo, 38 anni, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Villaricca, lo scambio di droga in auto e il tentativo di fuga

L’operazione è scattata durante un servizio di controllo del territorio effettuato dai Carabinieri della stazione di Villaricca. Secondo la ricostruzione dell’intervento, i militari avrebbero sorpreso Diego Russo a bordo di un’automobile mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente a un acquirente.

I Carabinieri sono quindi intervenuti per fermare i due, che avrebbero tentato brevemente di fuggire. Il tentativo non è riuscito: entrambi sono stati raggiunti e bloccati dai militari. Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria sarebbero stati rinvenuti 12 involucri di plastica trasparente contenenti una sostanza ritenuta presumibilmente cocaina, per un peso complessivo di circa 3,20 grammi. Per il 38enne è così scattato l’arresto, con la contestazione dell’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Arresto convalidato, il giudice dispone l’obbligo di firma

La vicenda è approdata davanti al giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, presso la sede giudiziaria di Aversa, nell’ambito del giudizio direttissimo. Diego Russo, assistito dall’avvocato Luigi Poziello, è comparso davanti all’autorità giudiziaria per l’esame della posizione cautelare. Il pubblico ministero aveva chiesto l’applicazione degli arresti domiciliari, ma il giudice ha disposto una misura meno restrittiva.

Al termine dell’udienza, infatti, è stato convalidato l’arresto e applicato nei confronti del 38enne l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, comunemente conosciuto come obbligo di firma. Russo non è dunque sottoposto agli arresti domiciliari, come richiesto inizialmente dalla Procura, ma dovrà rispettare le prescrizioni stabilite dall’autorità giudiziaria.

Altri arresti negli ultimi mesi

Prosegue dunque il contrasto dei militari dell’Arma al fenomeno dello spaccio di droga nell’hinterland, che oggi ha assunto sempre più la forma di un delivery: lo scorso settembre finì in manette un 30enne che viaggiava a bordo di un’auto lungo Corso Europa.