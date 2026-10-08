Bomba d’acqua nell’area nord di Napoli: strade allagate tra Qualiano, Villaricca e Giugliano

Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta poco dopo le 11 di oggi, giovedì 8 ottobre, sull’area nord di Napoli, provocando allagamenti, disagi alla circolazione e danni in diversi comuni. Le criticità maggiori si registrano tra Qualiano, Villaricca e Giugliano, dove in pochi minuti la pioggia intensa ha trasformato alcune strade in veri e propri fiumi. Il maltempo era atteso: la Protezione Civile della Regione Campania aveva diramato un’allerta meteo gialla valida fino alle 15 di oggi per Napoli, la Piana campana, le isole e l’area vesuviana, segnalando proprio il rischio di allagamenti, rigurgiti delle reti di smaltimento e caduta di rami o alberi.

Qualiano, via Ripuaria invasa dall’acqua

A Qualiano particolarmente critica la situazione in via Ripuaria, dove la carreggiata risulta allagata in diversi punti. L’acqua ha reso difficile il transito delle auto e sta creando forti rallentamenti. La zona è una delle più vulnerabili in caso di precipitazioni intense e, anche questa mattina, la quantità d’acqua caduta in poco tempo ha messo rapidamente in difficoltà il sistema di deflusso.

Villaricca, allagamenti in via Fermi

Disagi anche a Villaricca, in particolare in via Enrico Fermi, dove si registrano importanti accumuli d’acqua sulla sede stradale. Automobilisti e residenti stanno incontrando difficoltà negli spostamenti mentre la situazione resta in evoluzione, anche alla luce delle precipitazioni ancora presenti sull’area nord. Criticità segnalate anche lungo via consolare Campana, tra Villaricca, Marano e Qualiano.

Giugliano, albero cade in piazza Matteotti: negozi allagati al Corso Campano

Diversi problemi anche a Giugliano. In piazza Matteotti un albero è caduto durante il violento temporale, creando pericoli e disagi nella zona centrale della città. Criticità anche lungo Corso Campano, dove l’acqua è entrata in alcuni esercizi commerciali. Allagamenti anche in via Dante Alighieri. I commercianti stanno cercando di liberare i locali dall’acqua mentre in strada si sono formati estesi allagamenti. La Protezione Civile regionale aveva avvertito che i temporali di oggi avrebbero potuto avere rapida evoluzione, con raffiche di vento, fulmini e possibili cadute di rami e alberi, oltre a fenomeni di allagamento nelle aree urbane depresse.