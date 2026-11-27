La Protezione civile regionale ha prorogato l’avviso su tutto il territorio campano dopo le abbondanti precipitazioni delle ultime ore. L’attenzione resta alta soprattutto per i terreni saturi e i livelli dei corsi d’acqua.

Campania, allerta meteo gialla fino alle 14: resta il rischio di allagamenti e frane

La Campania resta sotto osservazione per gli effetti del maltempo. La Protezione civile regionale ha prorogato fino alle ore 14 di oggi, venerdì 27 novembre, l’allerta meteo su tutto il territorio regionale, abbassando però il livello di criticità da arancione a giallo. La decisione arriva dopo le abbondanti precipitazioni che hanno interessato diverse zone della regione nelle ultime ore. Sebbene i temporali siano previsti in attenuazione e prevalentemente a carattere locale, la situazione continua a richiedere attenzione.

Il rischio principale riguarda infatti gli effetti delle piogge già cadute. I terreni risultano particolarmente saturi e i livelli dei corsi d’acqua potrebbero aver superato le soglie ordinarie. Per questo motivo non si esclude la possibilità di frane, caduta di massi e allagamenti anche in assenza di nuove precipitazioni.

La Protezione civile ha invitato le amministrazioni locali a mantenere attivi i Centri operativi comunali e ad adottare tutte le misure di prevenzione previste. Particolare attenzione è richiesta nelle aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico e nei punti della viabilità dove le precipitazioni dei giorni scorsi hanno già provocato disagi.

L’allerta vento, invece, non è stata prorogata

La raccomandazione resta quella di prestare attenzione agli aggiornamenti ufficiali e di evitare, dove possibile, le zone esposte ad allagamenti e fenomeni franosi. Sono numerosi i danni provocati dal maltempo negli ultimi giorni, soprattutto nell’area nord di Napoli, tra Marano, Casandrino e Villaricca.