Il carisma e l’ironia di Iva Zanicchi arrivano al Teatro Lendi di Sant’Arpino . Dal 25 al 27 novembre il palcoscenico casertano ospita “Viva la Mamma!”, la commedia scritta e diretta da Diego Ruiz che vede protagonista una delle artiste più amate dal pubblico italiano.

Al termine dello spettacolo anche un momento di sensibilizzazione con i Carabinieri dedicato alla prevenzione delle truffe agli anziani.

Iva Zanicchi protagonista al Teatro Lendi: in scena ‘Viva la Mamma!’

Accanto a lei un cast composto da Milena Miconi, Samuel Peron e Diego Ruiz, per uno spettacolo che promette di alternare comicità, equivoci e momenti di riflessione sui rapporti familiari.

Al centro della storia c’è Michela, una madre energica, intraprendente e piena di vitalità. Durante il tradizionale pranzo di Natale decide di sorprendere i figli Sofia e Sandro con una notizia inaspettata: nella sua vita è arrivato un nuovo compagno, un uomo decisamente più giovane di lei.

Una rivelazione che manda in crisi gli equilibri familiari. Tra sospetti, gelosie, battibecchi e situazioni paradossali, il pranzo delle feste si trasforma in una giornata movimentata, nella quale i figli cercano di comprendere le intenzioni del nuovo arrivato.

Attraverso una storia leggera e divertente, “Viva la Mamma!” affronta temi attuali come le differenze generazionali, la solitudine e il diritto di vivere a qualsiasi età.

La commedia punta soprattutto sulla personalità di Iva Zanicchi, chiamata a dare volto a una donna che non vuole rinunciare alla propria felicità e che rivendica con ironia la libertà di scegliere come vivere la propria vita.

L’appuntamento al Lendi rappresenta uno degli eventi della stagione teatrale 2026/2027, diretta da Francesco Scarano.

Per il pubblico di Sant’Arpino e dei comuni dell’area a nord di Napoli e dell’Agro Aversano, questa sera, venerdì 27 novembre, è l’ultima occasione per assistere allo spettacolo.

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