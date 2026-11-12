Scafati, malore alla guida: muore 66enne di Boscotrecase, ferita una donna

Tragedia a Scafati, dove un uomo di 66 anni residente a Boscotrecase ha perso la vita dopo aver accusato un presunto malore mentre era alla guida della sua automobile. L’incidente è avvenuto nella serata di mercoledì 11 novembre in via Fosse dei Bagni, nella località Bagni. Nell’impatto con un’altra vettura è rimasta lievemente ferita anche una donna di 58 anni del posto.

Il malore e lo scontro in via Fosse dei Bagni

L’uomo viaggiava a bordo di una Fiat Idea quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe iniziato a sentirsi male. Avrebbe tentato di rallentare, ma avrebbe poi perso il controllo dell’auto, finendo nella corsia di marcia opposta. La vettura ha urtato il guardrail ed è entrata in collisione con un’altra automobile, condotta da una 58enne di Scafati. La donna ha riportato ferite lievi. La dinamica esatta dello scontro è ancora oggetto di accertamenti.

Inutili i soccorsi del 118: morto il conducente

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica. Il personale sanitario ha tentato di soccorrere il 66enne, ma per lui non c’è stato nulla da fare: ne è stato constatato il decesso. L’ipotesi principale è quella di un malore improvviso prima dell’incidente. Non è però ancora disponibile un accertamento definitivo sulle cause della morte.

Indagini della Polizia locale di Scafati

Gli agenti della Polizia locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la traiettoria dell’automobile e la sequenza degli urti. Gli accertamenti dovranno chiarire la dinamica dell’incidente e le circostanze del decesso. La vicenda riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale nel territorio. In passato Teleclubitalia aveva raccontato un altro tragico incidente avvenuto a Scafati, un episodio distinto da quello delle ultime ore.