Tragedia sulla Tangenziale di Napoli, malore fatale alla guida: muore sindacalista della Q8

Tragedia questa mattina sulla Tangenziale di Napoli, nei pressi del casello di Capodimonte, all’altezza di un distributore di carburante. Un uomo, identificato con le iniziali G.T., è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava alla guida della propria automobile. La vittima era un sindacalista e lavorava presso la raffineria Q8 di Napoli Est. La notizia della sua scomparsa ha suscitato dolore e cordoglio tra colleghi e conoscenti.

Malore sulla Tangenziale di Napoli: accosta con l’auto, poi la tragedia

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe accusato un improvviso malessere mentre percorreva la Tangenziale di Napoli, riuscendo ad accostare il veicolo nei pressi dello svincolo di Capodimonte.

Le sue condizioni sarebbero apparse particolarmente gravi. Dopo essere stato ritrovato, è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove purtroppo è stato constatato il decesso. Nonostante l’accaduto, non si sarebbero registrate particolari ripercussioni sulla circolazione stradale.

Chi era la vittima: sindacalista e dipendente della raffineria Q8

L’uomo lavorava presso la raffineria Q8 di Napoli Est ed era impegnato anche nell’attività sindacale. La notizia della morte si è diffusa negli ambienti lavorativi, suscitando cordoglio tra quanti lo conoscevano. Un decesso improvviso che ha colpito colleghi e conoscenti, lasciando sgomento per una tragedia avvenuta durante un normale spostamento in automobile.

Restano ancora da chiarire le circostanze esatte dell’accaduto e la natura del malore che ha colpito l’automobilista. Secondo quanto emerso finora, l’uomo sarebbe riuscito a fermare la propria vettura prima di perdere conoscenza.