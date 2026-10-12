Tragedia sulla Napoli-Salerno: muore dopo malore improvviso mentre è alla guida

Tragedia sull’autostrada A3 Napoli-Salerno, dove un uomo di 80 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava alla guida della propria automobile. Il drammatico episodio si è verificato questa mattina, lunedì 12 ottobre, poco dopo la barriera di Nocera, nei pressi dello svincolo di Angri Sud. Inutili i tentativi di soccorso: per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Malore alla guida sull’A3 Napoli-Salerno: 80enne perde il controllo dell’auto

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’ottantenne stava percorrendo l’autostrada A3 Napoli-Salerno quando sarebbe stato improvvisamente colto da un malore. L’uomo avrebbe così perso il controllo della vettura, provocando un lieve incidente stradale nei pressi del casello di Angri Sud, poco dopo aver superato la barriera autostradale di Nocera.

La dinamica esatta dell’accaduto resta ancora da chiarire. Non è stato infatti accertato se nell’incidente siano rimasti coinvolti altri veicoli oppure se l’automobile dell’anziano abbia urtato le barriere di protezione laterali dell’autostrada.

Soccorsi inutili: l’anziano muore nei pressi di Angri Sud

Immediato l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari della Croce Azzurra, che hanno cercato di prestare assistenza all’ottantenne. Nonostante i tentativi di soccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Il malore improvviso rappresenta, al momento, l’ipotesi alla base della tragedia, mentre restano da accertare le cause esatte della morte.

Polizia Stradale sul posto per ricostruire l’accaduto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’episodio. Gli accertamenti serviranno a chiarire la sequenza degli eventi e a verificare l’eventuale coinvolgimento di altri mezzi.