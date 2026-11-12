Allerta meteo gialla in Campania per la giornata a partire delle 15 di oggi 12 novembre fino alle 15 di domani, 13 novembre. L’avviso della Protezione Civile riguarda anche Napoli e la sua area metropolitana.

Allerta meteo gialla su tutta la Campania: previsti vento e pioggia fino a domani

Sono previste precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità. Venti forti sud-occidentali con locali raffiche. Mare agitato o localmente molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. Nel frattempo, Palazzo San Giacomo ha disposta la chiusura di parchi, cimiteri cittadini e spiagge pubbliche per tutta la durata dell’allerta.

Nell’avviso è richiamata l’attenzione su un rischio idrogeologico localizzato con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

Si raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali e attuare tutte le misure strutturali e non strutturali previste, secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile.