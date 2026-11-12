Social, TikTok: Luca Della Rossa raggiunge 1 milione di follower

Casandrino. Un traguardo straordinario che premia l’autenticità, la passione e il legame indissolubile con il territorio. Il creator digitale e imprenditore Luca Della Rossa ha ufficialmente superato il muro di 1 milione di follower su TikTok, affermandosi come uno dei volti più amati e seguiti del web in Campania e in tutta Italia.

Per celebrare questo importante risultato insieme alla sua community, Luca Della Rossa ha organizzato un evento speciale che si terrà martedì 17 novembre alle ore 20:00 presso il suo pub a Casandrino, punto di riferimento ormai consolidato per famiglie e giovanissimi dell’area nord di Napoli.

Quella di Luca è una storia di genuinità e intraprendenza, nata quasi per gioco tra i banchi del suo storico negozio di ortofrutta in via Palumbo a Giugliano. Raccontando la quotidianità del lavoro con ironia, spontaneità e quell’entusiasmo contagioso sintetizzato dal suo celebre motto — “Amici, è una cosa particolare” — è riuscito a conquistare il cuore del pubblico, trasformando il successo digitale in una solida realtà imprenditoriale nel settore della ristorazione.

«Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che mi seguono e mi sostengono in questi anni – dichiara Luca – Raggiungere un milione di follower è un’emozione immensa, ma il vero successo è l’affetto che ricevo ogni giorno dal vivo, prima nel negozio di ortofrutta a Giugliano e oggi qui nel nostro pub di Casandrino, dove vediamo arrivare tantissime famiglie e ragazzi. Nulla di tutto questo è arrivato per caso: dietro ogni video e dietro la nostra attività c’è il duro lavoro quotidiano mio e di mia moglie Caterina, che è sempre al mio fianco. Non ci siamo mai fermati e continueremo su questa strada, sempre con il sorriso e con la stessa voglia di fare».

L’appuntamento per brindare insieme a questo traguardo è fissato per martedì 17 novembre alle ore 20:00 a Casandrino.