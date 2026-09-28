Incubo furti a Scafati, negozio di telefonia preso di mira tre volte in 72 ore

Tre tentativi di furto in appena tre giorni ai danni dello stesso negozio a Scafati. È quanto denunciano i titolari di iPhix Scafati, attività di telefonia e assistenza situata in via Martiri d’Ungheria. I commercianti raccontano di vivere ormai con la paura di trovare nuovamente la propria attività danneggiata e chiedono maggiore attenzione sul tema della sicurezza.

Tre tentativi di furto a Scafati in pochi giorni

Una sequenza di episodi ravvicinati che ha fatto crescere la preoccupazione dei titolari. Per tre volte, nell’arco di appena tre giorni, il negozio sarebbe stato preso di mira con tentativi di effrazione.

A documentare quanto accaduto ci sarebbero anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, che i commercianti si dichiarano pronti a mettere a disposizione delle autorità.

Non è soltanto il possibile danno economico a preoccupare. Dopo tre episodi così ravvicinati, spiegano i titolari, è soprattutto la sensazione di insicurezza a pesare sulla quotidianità di chi ogni giorno apre la propria attività commerciale.

L’intervento dei Carabinieri

Secondo quanto riferito dai commercianti, in uno dei tre episodi sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Scafati. Nelle altre due occasioni, sostengono i titolari, sarebbe stata comunicata la mancata disponibilità immediata di vetture in zona, con l’intervento di pattuglie provenienti da altre aree. I titolari precisano però di non voler puntare il dito contro le Forze dell’Ordine.

«Non vogliamo fare polemica contro le Forze dell’Ordine, che sappiamo essere costrette a lavorare in condizioni difficili», spiegano. Il problema sollevato dai commercianti riguarda piuttosto la necessità di una risposta adeguata davanti al ripetersi di episodi che alimentano la paura tra chi lavora sul territorio.

L’appello dei giovani commercianti: «Ci sentiamo soli»

A rendere ancora più pesante la situazione è il fatto che a denunciare gli episodi siano giovani imprenditori che hanno deciso di investire a Scafati e costruire qui il proprio futuro professionale.

«Siamo giovani, lavoriamo ogni giorno, investiamo nella nostra attività, paghiamo regolarmente le tasse e cerchiamo di mandare avanti la nostra impresa onestamente», raccontano. Poi la domanda che riassume la loro preoccupazione: «Dopo tre scassi in pochi giorni arriviamo al punto di chiederci: chi ci protegge?».

Telecamere e allarme non bastano: cresce la paura

Il negozio è già dotato di telecamere e sistemi di allarme, ma per i titolari la sicurezza non può dipendere esclusivamente dagli strumenti installati dai singoli commercianti.

«Ogni mattina aprire la saracinesca è diventato motivo di preoccupazione. Non possiamo vivere con la paura che da un momento all’altro qualcuno possa distruggere quello che abbiamo costruito con anni di lavoro». Il timore è quello di trovarsi nuovamente davanti a una porta forzata o a una saracinesca danneggiata, con le conseguenze economiche e psicologiche che episodi del genere possono comportare.

Sicurezza a Scafati, l’appello alle istituzioni

Da qui arriva l’appello rivolto alle istituzioni affinché venga prestata maggiore attenzione alla sicurezza delle attività commerciali a Scafati.

«Non chiediamo privilegi. Chiediamo semplicemente di poter lavorare senza essere costantemente terrorizzati dal prossimo furto», affermano i titolari. Le registrazioni delle telecamere relative ai tre episodi sono disponibili e i commercianti si dichiarano pronti a fornire alle autorità ogni ulteriore elemento utile.