Tragedia a Scafati, Paolina travolta e uccisa da un suv mentre attraversa la strada

Tragedia nel pomeriggio del 15 settembre a Scafati. Una donna di 72 anni, Paolina Voccia, è stata travolta e uccisa da un suv mentre attraversava la strada in via Cavallaro, a pochi metri dalla sua abitazione.

L’impatto è avvenuto intorno alle 16. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima aveva appena lasciato la propria casa quando è stata investita dall’auto in transito. I passanti hanno subito allertato i soccorsi, ma all’arrivo del 118 i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso: la donna sarebbe morta sul colpo.

Alla guida del suv una donna, che si è immediatamente fermata dopo l’incidente. Per lei è scattata l’ipotesi di reato di omicidio stradale. La salma della 72enne è stata sequestrata e trasferita all’obitorio dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, su disposizione della Procura di Nola, che deciderà nelle prossime ore se disporre l’autopsia o autorizzare la restituzione ai familiari per le esequie.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Scafati, che hanno eseguito i rilievi e raccolto le prime testimonianze. La circolazione è rimasta interrotta per circa un’ora, per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione della salma. Gli investigatori stanno valutando anche l’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere pubbliche e private della zona, per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.