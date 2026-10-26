Forchia, tragedia sull’Appia: muore Pasquale Guida, 74enne di Cervinara

Tragedia sulla Statale Appia, nel territorio di Forchia, in provincia di Benevento, a pochi chilometri dal confine con il Casertano. Un uomo di 74 anni, residente a Cervinara, ha perso la vita nella mattinata di lunedì 26 ottobre dopo essersi schiantato con la propria Fiat Panda contro il cancello in ferro di un’abitazione privata.

Auto contro un cancello lungo l’Appia: morto 74enne

L’incidente è avvenuto intorno alle 10, lungo la Statale 7, nel tratto tra Airola e Forchia, all’altezza del chilometro 232. Per cause ancora da chiarire, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto, finendo fuori strada e terminando la corsa contro la recinzione di una casa. L’impatto è stato violentissimo e per il pensionato non c’è stato nulla da fare.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno tentato di prestare aiuto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 di Airola, i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica.

Si indaga sull’ipotesi di un malore alla guida

Tra le possibilità al vaglio degli investigatori c’è anche quella che il 74enne possa aver accusato un malore poco prima dello schianto. Si tratta però di un’ipotesi non ancora confermata. Secondo i primi accertamenti, non sarebbero emersi elementi che facciano pensare al coinvolgimento di altri veicoli.

La Panda è stata sequestrata per gli approfondimenti investigativi e la salma trasferita in obitorio, dove potranno essere disposti esami medico-legali. L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo l’importante arteria di collegamento tra Sannio e Casertano. La Statale Appia è stata teatro in passato di altri gravi sinistri: in un diverso incidente, uno scontro frontale provocò un morto e sette feriti. Gli accertamenti dei carabinieri dovranno ora chiarire le cause della tragedia di Forchia.