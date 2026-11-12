Casoria, si dimette anche il Presidente del consiglio comunale Pasquale Tignola

La bufera dell’inchiesta Soresa ha spaccato completamente l’equilibrio politico del comune di Casoria. Dopo l’uscita del M5s e le dimissioni del vicesindaco Gaetano Palumbo (non coinvolto nell’inchiesta che ha lasciato il suo posto per ragioni politiche) rassegna le dimissioni da Presidente del consiglio comunale, Pasquale Tignola del gruppo A Testa Alta indigato nell’inchiesta Soresa. Dopo un incontro con il sindaco e la maggioranza è arrivata la decisione con un comunicato ufficiale:

“Ho appreso dai giornali del mio coinvolgimento nella ormai nota inchiesta. Ieri mattina pertanto ho voluto incontrare prima il Sindaco e poi l’intera maggioranza. Sono qui e resto a disposizione della Magistratura a cui va il ringraziamento per il ruolo complesso ed articolato che svolge. Nello stile che ha sempre contraddistinto la mia famiglia da tre generazioni in politica e mai sfiorata da problemi di natura penale, ho deciso pertanto di fare un passo di lato, continuando a sostenere il Sindaco e questa maggioranza dai banchi del consiglio comunale”.

Alla mia richiesta di dimissioni ieri pomeriggio in riunione di maggioranza, tutti e sottolineo tutti, si sono detti contrari, e questo mi ha dato conferma di aver svolto un buon lavoro. Preferisco in questa fase, fino a quando la mia posizione non sarà chiarita, essere “tertius Inter pares”. Per i motivi predetti ho rassegnato le dimissioni da Presidente del Consiglio.

Comunicato Stampa