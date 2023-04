Ancora spari a Pozzuoli. I carabinieri della locale sezione operativa sono intervenuti poco fa in via Antiniana per una sparatoria.

Pozzuoli, sparatoria in strada dopo tentativo di rapina

Due sconosciuti a bordo di un’utilitaria avrebbero esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro un’altro veicolo in movimento, probabilmente per un tentativo di rapina. I proiettili hanno colpito la parte posteriore sinistra del veicolo della vittima, un 24enne incensurato. Fortunatamente non si sono registrati feriti. I militari dell’arma giunti sul posto hanno avviato le indagini per identificare i malviventi.

Il precedente