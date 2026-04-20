Adam, migrante eroe sventa il furto di uno scooter all’esterno di un supermercato a Casoria

Casoria. Il suo gesto coraggioso – ripreso dalla videosorveglianza – ha fatto il giro dei social ma lui non si aspettava tutta questa attenzione. Adam ha 44 anni e viene dal Burkina Faso, in Italia da oltre 20 anni. Regolarmente inquadrato, moglie e figli in Africa, lui da qualche anno ha trovato impiego presso un supermercato di via Padula a Casoria, area nord di Napoli, a ridosso della circumvallazione esterna. Qui, venerdì scorso, ha sventato il furto dello scooter di un altro dipendente dell’attività. Adam ha affrontato a viso aperto i due malviventi, rischiando anche di farsi male. Nonostante il dolore, però, è tornato subito al lavoro. Nei suoi occhi e nella sue parole, l’amore per la terra che l’ha accolto.

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