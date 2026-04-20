Si chiama Adam, ha 44 anni e arriva dal Burkina Faso: è lui il dipendente eroe – regolarmente inquadrato – che venerdì scorso ha rischiato la vita per sventare il furto di uno scooter ad opera di due ladri che hanno agito in pieno giorno nel parcheggio del Dodecà di via Padula a Casoria. Il 44enne ha sfidato i malviventi a viso aperto e ha salvato il mezzo a due ruote che appartiene a un commesso dell’attività commerciale. Un atto di eroismo silenzioso che va riconosciuto dalla comunità.

Casoria, parla il dipendente eroe che ha sventato il furto di uno scooter rischiando la vita

Adam è in Italia da quasi 20 anni. Lavora presso il Dodecà come “tuttofare”. Dà una mano ai clienti nel riempire le buste della spesa, porta le casse d’acqua in auto, offre assistenza come parcheggiatore nelle manovre di ingresso e di uscita. Venerdì ha fatto anche il poliziotto: quando si è accorto della presenza di due malintenzionati che stavano manomettendo uno scooter parcheggiato all’ingresso dell’attività commerciale, non ci ha pensato due volte. Si è avventato sui malviventi e ha sventato il furto rischiando la vita. Adam infatti si è aggrappato alla spalla del ladro ed è stato scaraventato a terra nella colluttazione.

Arrestati i due ladri

Il filmato delle immagini di videosorveglianza che ritrae la scena è diventato virale dopo essere stato diffuso dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli. I due malviventi sarebbero stati arrestati dai Falchi della Polizia di Napoli, presumibilmente identificati anche grazie al video pubblicato in rete.