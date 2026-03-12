Un ragazzo di appena 15 anni è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di ieri durante un tentativo di rapina avvenuto in corso Garibaldi, nelle vicinanze della stazione della Circumvesuviana di Porta Nolana. Il giovane è stato colpito con un’arma da taglio a una gamba, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Napoli, tentativo di rapina con un coltello: ferito un 15enne in corso Garibaldi

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il minorenne sarebbe stato avvicinato da alcuni malintenzionati che gli avrebbero chiesto di consegnare telefono e denaro. Il ragazzo avrebbe tentato di scappare, ma durante la fuga uno dei rapinatori lo avrebbe ferito alla gamba con un coltello. Subito dopo l’aggressione alcuni passanti sono intervenuti per prestare i primi soccorsi, mentre sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno trasportato il 15enne al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stato medicato.

Secondo episodio in pochi giorni

Si tratta del secondo episodio analogo che coinvolge un minorenne in pochi giorni a Napoli. Martedì scorso, infatti, un ragazzo di 13 anni era stato accoltellato alla coscia mentre cercava di interrompere una rissa scoppiata in via Toledo. Anche in quel caso il giovane era stato curato all’ospedale Pellegrini e dimesso con una prognosi di sette giorni. Sull’accaduto stanno ora indagando i carabinieri, al lavoro per chiarire con precisione la dinamica dell’aggressione e individuare i responsabili.