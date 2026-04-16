Si è rivelato un nulla di fatto il blitz condotto dai Gis dei carabinieri alla filiale della Banca Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella di Napoli. L’intervento delle forze speciali è scattato nel pomeriggio, intorno alle 16:40-16:45, quando i militari hanno fatto irruzione all’interno dell’istituto di credito, dove si sospettava la presenza di almeno tre rapinatori.

Napoli, inutile il blitz dei GIS da Livorno in banca: banditi già scappati dalle fogne

Durante l’operazione sono stati uditi diversi colpi, circa cinque o sei, verosimilmente riconducibili all’utilizzo di flashbang, le granate stordenti impiegate in situazioni ad alto rischio. Tuttavia, una volta completata l’irruzione, conclusasi attorno alle 17:20, i banditi non sono stati trovati all’interno della banca. Gli investigatori ipotizzano che i malviventi siano riusciti a fuggire attraverso il sistema fognario. A supportare questa pista c’è il ritrovamento di un foro nella pavimentazione dell’edificio, individuato dagli operai dell’Abc, l’azienda idrica cittadina. Proprio nelle condutture sotterranee si stanno concentrando le ricerche, con ispezioni congiunte tra tecnici e polizia scientifica.

La rapina prima di pranzo

La rapina era iniziata in mattinata, intorno alle 12, quando i criminali avevano fatto irruzione nella filiale prendendo in ostaggio circa 25 persone tra clienti e dipendenti. Gli ostaggi erano stati poi liberati nel primo pomeriggio, intorno alle 15. All’esterno dell’istituto è stata inoltre rinvenuta un’Alfa Romeo di colore scuro, con la targa coperta da un adesivo, che potrebbe essere collegata al colpo. Anche su questo veicolo sono in corso accertamenti da parte della scientifica. Sul posto hanno operato numerosi reparti delle forze dell’ordine, tra cui polizia, carabinieri e unità speciali, mentre proseguono le indagini per chiarire la dinamica della fuga e individuare i responsabili. Il bottino, al momento, non è quantificabile. I malviventi avrebbero preso di mira delle cassette di sicurezza.