Campo rom via Carrafiello, piano per l’uscita dall’insediamento

E’ terminata la prima fase di lavoro dell’associazione 21 luglio sul campo rom di via Carrafiello a Giugliano. Uno studio approfondito sull’accampamento, sui suoi abitanti, sulle loro necessità e la ricerca di soluzioni utili all’uscita dal campo per le famiglie. L’associazione ha censito 545 rom di cui 316 minori, ha tenuto 9 incontri su temi quali il diritto all’alloggio, tutela della salute o l’accesso alla formazione e al lavoro con esperti ma anche con gli stessi abitanti del campo. L’associazione ha stilato un piano, presentato la scorsa settimana al comune, con tutte le azioni da svolgere e i costi per consentire ai rom di uscire dal campo. Il costo del piano è di circa 4 milioni di euro, soldi da intercettare da fondi europei o ministeriali.