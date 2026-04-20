Provoca un incidente nella Galleria “Vomero” della Tangenziale di Napoli e si dà alla fuga senza prestare soccorso ai feriti. È quanto accaduto lo scorso 12 marzo, quando un 37enne napoletano, alla guida di un motoveicolo, ha tamponato uno scooter con a bordo due persone, facendole rovinare sull’asfalto. Subito dopo l’impatto, l’uomo si è allontanato rapidamente dal luogo dell’incidente, facendo perdere le proprie tracce e omettendo di prestare assistenza ai feriti.

Tangenziale di Napoli, tampona scooter e fugge senza soccorrere i feriti: denunciato 37enne

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, che hanno prestato i primi soccorsi alle due persone coinvolte. I feriti sono stati poi affidati alle cure del personale sanitario del 118 e trasportati presso gli ospedali “San Paolo” e “C.T.O.” di Napoli. Le successive indagini hanno consentito agli operatori di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e di risalire all’identità del responsabile. Il 37enne è stato quindi denunciato per fuga e omissione di soccorso. A suo carico sono state inoltre elevate sanzioni per mancato controllo del veicolo entro il proprio campo visivo e per guida con patente non idonea al motoveicolo condotto.