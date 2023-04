Far west a Pozzuoli in via Campi Flegrei. Nel pomeriggio di ieri due banditi hanno preso d’assalto il distributore carburanti IP in via Campi Flegrei. Ferito il figlio del titolare.

Far west a Pozzuoli, rapina con sparatoria all’IP: a terra il figlio del titolare

Secondo quanto riporta Cronaca Flegrea, i rapinatori sono entrati in azione nel pomeriggio, armati di pistola. Sotto la minaccia dell’arma hanno intimato al proprietario e al figlio di consegnare l’incasso della giornata. Il giovane però avrebbe reagito al tentativo di rapina scatenando la reazione dei malviventi che hanno fatto fuoco.

A quel punto gli autori del raid si sono dati alla fuga. Il figlio del titolare è stato raggiunto da due proiettili esplosi da uno dei malviventi. Le sue condizioni per fortuna non sarebbero gravi ma è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e del commissariato di polizia di Pozzuoli. Questi ultimi indagano sull’accaduto. Al vaglio ci sono testimonianze e le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza installate in zona.

Rapina a Pomigliano

Altro grave episodio si è registrato anche a Pomigliano d’Arco l’altro giorno. Vittima una coppia di giovani. Una ragazza è stata ferita alla testa col calcio della pistola dai banditi che hanno assalito l’amico che era con lei, Giosuè Pacchiano, ex rappresentante d’istituto del liceo ad Acerra e candidato più giovane al consiglio comunale delle scorse Amministrative.

E’ stato proprio lui a svelare quanto accaduto sul suo profilo Facebook: “Sono reduce da una rapina a mano armata, ho avuto una pistola puntata in testa, la gola trattenuta e ho visto sangue scorrere dalla testa di una delle mie più care amiche (niente spari, solo mazzate a suon di calcio della pistola)”.