Rapina Rolex a Napoli, sconto in appello per due giovani della Sanità: pena ridotta a 4 anni e 4 mesi

Sconto di pena in appello per due giovani imputati per una violenta rapina ai danni di una turista britannica nel quartiere Sanità. La Corte di Appello di Napoli ha ridotto la condanna nei confronti di Vincenzo Taiani, 40 anni, noto come “Enzuccio ‘o nano”, e Vincenzo Grosso, 33 anni, entrambi con precedenti di polizia.

Rapina di un Rolex a una turista inglese: i fatti

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la rapina si è verificata lungo discesa Sanità, una delle arterie principali del quartiere napoletano. La vittima, una turista inglese, si trovava in auto insieme alla figlia a bordo di un veicolo a noleggio. L’azione criminale sarebbe stata messa in atto con modalità tipiche delle cosiddette rapine lampo: uno scooter si è posizionato davanti all’auto per bloccarla mentre un secondo scooter, con due uomini a bordo, si è affiancato al veicolo. Approfittando del finestrino abbassato, i malviventi hanno sottratto un Rolex Datejust 31 mm in oro rosa e acciaio. La donna ha tentato di opporsi, mentre la figlia ha reagito mordendo la mano di uno dei rapinatori. Nonostante la resistenza, i due sono riusciti a fuggire con l’orologio. Durante la colluttazione, la turista ha riportato una ferita alla mano sinistra.

Le accuse: rapina aggravata e porto di coltello

I due imputati erano accusati di rapina aggravata, lesioni personali e porto e detenzione di arma da taglio. In primo grado, il Tribunale collegiale di Napoli aveva condannato entrambi a 6 anni di reclusione con rito ordinario. La Corte di Appello di Napoli, accogliendo le arringhe degli avvocati Carla Marruzzelli e Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, riducendo la pena a 4 anni e 4 mesi di reclusione. La riduzione equivale a uno sconto di un anno e otto mesi rispetto alla sentenza di primo grado.