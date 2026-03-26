Rapina alle poste di Melito e Giugliano: banditi in fuga con il bottino

Due raid. Uno a Melito e uno a Giugliano. I malviventi hanno preso di mira gli uffici postali e hanno messo a segno i colpi con modalità simili. In entrambi gli episodi indagano i carabinieri territorialmente competenti.

Rapina alla posta centrale di Giugliano: banditi in fuga con il bottino

A Giugliano i rapinatori sono entrati in azione in via Magellano, intorno alle ore 11:00. Secondo le prime ricostruzioni, due giovani, con il volto travisato da sciarpe, cappucci e casco, hanno fatto irruzione all’interno della struttura.

Come apprende Teleclubitalia, i malviventi, armati di taglierini, hanno minacciato il personale presente riuscendo a farsi consegnare il denaro custodito in alcune casse. Il bottino ammonterebbe a diverse centinaia di euro. Dopo aver portato a termine il colpo, i due si sono rapidamente dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Non si segnalano feriti, ma l’episodio ha generato forte tensione tra clienti e dipendenti presenti al momento della rapina. I militari dell’Arma stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i due banditi.

Melito, rapina all’ufficio di via Abete

Un altro colpo è stato messo a segno a Melito nella stessa fascia oraria ai danni dell’ufficio postale di via Abete, traversa di via Roma, pieno centro. Anche in questo caso ad agire due malviventi poi scappati col bottino. Indagano i carabinieri della Tenenza di Melito. Non si esclude che i due episodi possano essere collegati.