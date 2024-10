I carabinieri della sezione operativa della Compagnia locale hanno effettuato un doppio blitz antidroga nella notte tra Monteruscello e via De Curtis, culminato nell’arresto di un giovane incensurato di 24 anni e di un 49enne già noto alle forze dell’ordine. Sono entrambi di Monteruscello. Entrambi sono stati trovati in possesso di droga e attrezzature per il confezionamento dello stupefacente.

Pozzuoli, doppio blitz antidroga nella notte: due arresti

Il primo intervento ha portato i carabinieri all’abitazione del 24enne, dove nella cantina hanno scoperto una vera e propria area attrezzata per il confezionamento della droga. All’interno sono stati rinvenuti macchinari per il sottovuoto, bilancini di precisione, e circa 500 grammi di marijuana e 50 grammi di hashish, pronti per essere confezionati e distribuiti. Durante la perquisizione è stata sequestrata anche una somma in contanti di 150 euro, considerata provento dell’attività illecita. Il giovane, dopo l’arresto, è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.

Poco dopo, un secondo intervento in via de Curtis ha visto protagonista Umberto D’Orio, 49enne noto alle forze dell’ordine. L’uomo, alla vista dei carabinieri, ha tentato di fuggire gettando un bilancino di precisione, ma è stato bloccato immediatamente. Durante la perquisizione, D’Orio è stato trovato in possesso di un panetto di hashish di circa 65 grammi e 90 euro in contanti, anche questi ritenuti provento dell’attività illecita. Entrambi gli arrestati dovranno ora rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.