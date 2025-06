Ancora un duro colpo allo spaccio di droga nel cuore di Napoli. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato tre persone nel corso di controlli straordinari predisposti dalla Questura, con l’obiettivo di contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nei quartieri del centro storico.

Napoli, tre arresti per droga in poche ore nel centro storico: in manette anche coppia

La prima operazione si è svolta in via Conforti, nella zona di Porta Nolana, dove gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno notato un uomo a bordo di un’auto che, alla vista della pattuglia, si è dato alla fuga. Ne è nato un breve inseguimento fino a traversa Quarto Garibaldi, dove il fuggitivo è stato bloccato non senza difficoltà, dopo una colluttazione con i poliziotti. L’uomo, un 24enne originario del Benin con precedenti specifici, è stato trovato in possesso di circa 250 grammi di hashish. All’interno dell’auto, gli agenti hanno inoltre rinvenuto 28 telefoni cellulari, 18 computer, un iPad e altro materiale informatico, di cui il giovane non ha saputo giustificare la provenienza. Per lui sono scattati l’arresto per detenzione illecita di droga, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, oltre alla denuncia per ricettazione.

Il secondo intervento si è svolto in vico Mattonelle, nella zona di Porta Capuana. Sempre gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno notato una coppia intenta a cedere qualcosa a un giovane in cambio di una banconota, nei pressi di una finestra. Il blitz immediato ha permesso di bloccare i due sospetti e di perquisire l’appartamento da cui era avvenuta la cessione. All’interno sono stati rinvenuti 40 involucri di crack, 18 stecche e 5 panetti di hashish, 1.475 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. I due, una 36enne napoletana e un 30enne tunisino, entrambi con precedenti, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio.