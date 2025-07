Due arresti per droga nel giro di poche ore hanno scosso l’isola d’Ischia, confermando l’attenzione costante dei Carabinieri sul territorio anche durante il periodo estivo.

Ischia, doppio arresto per droga in poche ore: sequestri a Casamicciola e Forio

Il primo blitz è avvenuto nel comune di Casamicciola Terme, dove i militari dell’aliquota operativa della Compagnia di Ischia hanno arrestato un 45enne napoletano, sorpreso in possesso di 145 grammi di cocaina e di un bilancino di precisione. La droga era nascosta all’interno di un’abitazione presa in affitto dall’uomo per trascorrere l’estate sull’isola. Dopo l’arresto, per lui si sono aperte le porte del carcere e sarà proposto anche il foglio di via obbligatorio.

Il secondo arresto è stato eseguito a Forio, comune dove è stata da poco riattivata la locale stazione dei Carabinieri. In manette è finito Achille Misto, 27enne del posto, trovato in possesso di 16 dosi di cocaina e 1 grammo di hashish. Parte della droga, in particolare due dosi, era nascosta nei suoi slip, il resto in camera da letto.

Durante la perquisizione sono stati sequestrati anche 400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e un coltellino intriso di sostanza stupefacente. Anche per Misto è scattato l’arresto e il trasferimento in carcere, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.